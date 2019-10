Après le match entre clubs argentins et la victoire de River Plate sur Boca Juniors (2-0), l’autre demi-finale aller de Copa Libertadores 100% brésilienne entre le Grêmio et Flamengo n’a pas trouvé de vainqueur. À Porte Alegre, Bruno Henrique avait ouvert le score (69e) mais Pepe lui a répondu juste avant la fin du temps réglementaire (88e) et ainsi éviter une défaite à son équipe (1-1).

Les Mengão auraient certainement mérité mieux dans cette rencontre puisque trois de leurs buts ont été annulés par l’intervention du VAR. Le match retour aura lieu le 24 octobre prochain au Maracanã de Rio de Janeiro.

Jogos de ida das semifinais da #Libertadores A bola rolou nos primeiros 90 minutos que definem os finalistas da Copa. #Boca , #River , #Flamengo e #Gremio na briga por @Santiago2019 ! pic.twitter.com/BbhujNfu4i — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) October 3, 2019

