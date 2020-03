Alors que mardi 17 mars l’Espanyol Barcelone déclarait que 6 membres de l’effectif et du staff technique avaient été déclarés positifs au coronavirus, et que les identités des six personnes touchées n’avaient pas été révélées, la Fédération chinoise de football a, par le biais d’un communiqué, annoncé que l’attaquant international chinois de l’Espanyol Wu Lei, 28 ans, était positif.

La fédération a indiqué que Wu Lei présentait des symptômes légers et qu’il suivait actuellement un traitement. De son côté, le joueur a publié un vidéo pour expliqué la situation et remercié du soutien apporté par ses fans. « J’ai attrapé le nouveau coronavirus et maintenant je suis en quarantaine à la maison. Mentalement je vais très bien et mes symptômes ont pratiquement disparu complètement. J’ai également fait une série de tests sur mes poumons, dont un scanner, et les résultats ont été très bons, ils n’ont révélé aucun problème. Je vous remercie de votre attention et de votre soutien, j’ai reçu de nombreux messages de soutien, je vous remercie beaucoup, vous pouvez en être sûr. Aussi, j’espère que vous pourrez tous faire attention à ce virus. Nous (en Chine) n’avons pas complètement vaincu le virus, donc tout le monde devrait faire attention, se laver les mains plus souvent et sortir moins souvent. Enfin, je vous remercie encore pour votre sollicitude et vos bénédictions à mon égard. Je crois que nous allons certainement nous sortir de cette épidémie. J’ai hâte de retourner au stade, » a dit-il déclaré.