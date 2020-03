Avec la pandémie de coronavirus, les championnats ont quasiment tous été arrêtés. En Italie, il n’y a donc plus de football et la Serie A a été suspendue comme la Ligue 1 par exemple. Du côté de la Juventus, le défenseur Daniele Rugani et le milieu de terrain Blaise Matuidi ont eux été contrôlés positif au Covid-19, alors qu’une rumeur expliquait que Paulo Dybala avait lui aussi été touché, chose qui a rapidement été démentie. Et justement, l’international argentin s’est exprimé lors d’un live sur son compte Instagram. L’occasion pour le numéro 10 de la Vieille Dame de remercier le personnel hospitalier et de passer un message.

« Je remercie les médecins, les infirmières des hôpitaux qui mettent leur santé en danger mais donnent un coup de main incroyable en ce moment. Nous aussi, nous pouvons les aider en restant à la maison. Je voulais aussi saluer les gens qui ont perdu des êtres chers. Avec un peu de chance, on trouvera un remède pour éviter que ce virus ne se propage si rapidement. (...) Pour ceux qui m’écoutent depuis l’Argentine, je conseille d’anticiper les choses. Tous les fans de football forment aujourd’hui une seule équipe, unie pour lutter ensemble avec l’Italie. Il n’y a pas d’équipes de football, pas de factions politiques, mais nous devons tous nous battre ensemble et suivre les conseils », a notamment déclaré Paulo Dybala dans des propos relayés par La Gazzetta dello Sport.