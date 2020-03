Ce soir, l’Olympique Lyonnais aurait dû affronter le Stade de Reims au Groupama Stadium. Mais suite à l’épidémie de coronavirus, la Ligue de Football Professionnel a décidé, logiquement, de suspendre le championnat de France jusqu’à nouvel ordre. Sur son site officiel, le club présidé par Jean-Michel Aulas a réagi à cette décision tout en annonçant les différentes mesures internes.

« L’Olympique Lyonnais prend acte des décisions prises par la Fédération Française de Football hier soir et la Ligue de Football Professionnel ce matin, de suspendre l’ensemble des compétitions sportives sur le territoire français. Les équipes professionnelles féminines, masculines du club et celles de l’Academy ne disputeront donc pas les différents matches initialement prévus jusqu’à nouvel ordre. De fait, OL / Stade de Reims, qui devait avoir lieu ce soir au Groupama Stadium pour le compte de la Ligue 1 Conforama, et PSG / OL, match de D1 Arkema prévu ce samedi, sont repoussés à une date ultérieure. L’Olympique Lyonnais a également pris des mesures exceptionnelles autour de l’ensemble des salariés du club. L’accès au centre d’entraînement a été limité aux seuls groupes professionnels, l’OL Academy sera fermée jusqu’à nouvel ordre et les salariés sont invités à continuer leurs activités avec la mise en place du télétravail, dans la mesure du possible. Face à cette situation inédite, l’urgence est aujourd’hui de freiner l’épidémie, de protéger les plus vulnérables, et d’éviter les déplacements, comme l’a souligné le Président de la République hier soir ».