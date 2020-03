Après l’Italie, l’Espagne a annoncé aujourd’hui la suspension de son championnat de football pour deux semaines. Mais d’autres compétitions sont, elles aussi, menacées à l’image de la Ligue des Champions et de la Ligue Europa. Ce jeudi, l’UEFA a décidé de sortir du silence et de faire un point sur la situation.

« À la lumière des développements en cours dans la propagation du COVID-19 à travers l’Europe et de l’évolution de l’analyse de l’Organisation mondiale de la santé, l’UEFA a invité aujourd’hui des représentants de ses 55 associations membres, ainsi que les conseils d’administration de l’Association européenne des clubs et des ligues européennes, et un représentant de la FIFPro, pour assister à des réunions par vidéoconférence le mardi 17 mars pour discuter de la réponse du football européen à l’épidémie. Les discussions porteront sur toutes les compétitions nationales et européennes, y compris l’UEFA EURO 2020. D’autres communications seront faites après ces réunions ». Affaire à suivre...

In the light of ongoing developments in the spread of Covid-19, UEFA has invited various stakeholders to discuss European football’s response to the outbreak.

Discussions will include all domestic and European competitions, including UEFA EURO 2020.

Full statement :

