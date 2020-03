Depuis plusieurs jours, les clubs de football communiquent régulièrement lorsqu’un ou plusieurs cas de joueur positif au test du coronavirus est établi. Ce soir, c’est l’Allemagne qui en a pris un coup puisque l’Eintracht Francfort vient d’annoncer qu’un premier cas a été révélé.

« Un premier cas de COVID-19 a été révélé au sein de l’équipe de l’Eintracht Francfort. Le joueur ne s’est pas senti bien et présentait des symptômes de la maladie. Il a été testé et la résultat a été positif. Tous les joueurs de l’Eintracht et quelques employés seront testés et devront observer une période de quatorzaine obligatoire », précise le communiqué qui ne dévoile pas l’identité du joueur touché.