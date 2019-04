Deux mois se sont écoulés depuis la demi-finale aller de la Coupe d’Italie, terne et sans saveur, disputée entre la Lazio de Rome et l’AC Milan et soldée par un nul 0-0. Ce soir, à Giuseppe Meazza, les deux équipes remettaient le couvert à l’occasion de la demi-finale retour. Cette fois-ci, il fallait un vainqueur. Et c’est un but de l’Argentin Joaquin Correa, lancé par Ciro Immobile sur une contre-attaque rapide, qui venait tromper Pepe Reina d’un petit ballon glissé sous le ventre du portier espagnol, qui offrait la qualification aux Laziales (0-1, 58e). Une Lazio qui avait perdu Sergej Milinkovic-Savic au quart d’heure de jeu, touché à la cheville et qui avait quitté la pelouse en larmes.

Quatrième au palmarès de la compétition, la Lazio se qualifie pour sa 10e finale (6 victoire, la dernière en 2013). Pour connaître son adversaire en finale, le 15 mai prochain, au stade Olympique de Rome, la Lazio devra patienter jusqu’à demain. Également séparées sur un match nul à l’aller (3-3), l’Atalanta et la Fiorentina se retrouveront ce jeudi, au Stadio Atleti Azzurri d’Italia, pour savoir à qui reviendra le dernier ticket. La Dea cherchera à participer à sa 4e finale (1 victoire en 1963), alors que la Viola sera en quête d’une 11e finale (6 victoires, la dernière en 2001).