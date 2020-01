Avant la deuxième demi-finale entre Reims et le Paris Saint-Germain ce mercredi, l’Olympique Lyonnais et le Lille Olympique Sporting Club (LOSC) se disputaient une première place en finale de la Coupe de la Ligue BKT. Les deux gardiens numéro un (Lopes et Maignan) étaient laissés sur le banc tandis que côté OL on faisait confiance à un trio Cornet-Dembélé-Traoré. Pas de Cherki donc. Dès les premières minutes, on s’attendait à une rencontre ouverte puisqu’avant le quart d’heure de jeu Renato Sanches ouvrait la marque d’une belle frappe en dehors de la surface sur laquelle la défense lyonnaise et Tatarusanu n’étaient pas exempts de tous reproches (0-1, 13e).

Quasiment dans la foulée, sur l’une de ses premières incursions, Maxwel Cornet centrait. Le cuir était détourné de la main par Gabriel. Après un petit moment de VAR, Monsieur Millot, l’arbitre de la rencontre désignait le point de penalty. Moussa Dembélé ne tremblait pas et trompait Leonardo Jardim (1-1, 17e). La suite de la première période n’était qu’une suite d’erreurs et d’approximations techniques. En seconde période, après l’entrée de Lucas Tousart, les Rhodaniens s’occupaient de la possession de balle, mais les deux gardiens n’étaient pas vraiment mis à rude épreuve sauf sur une frappe de Loïc Rémy (83e). Finalement, Houssem Aouar croyait offrir la victoire aux siens après un beau rush et une belle frappe lointaine alors qu’on se dirigeait vers la séance de tirs au but (2-1, 85e). Mais finalement, dans le temps additionnel, Rafael taclait par derrière Bamba et le LOSC obtenait un penalty marqué d’une panenka par Loïc Rémy (2-2, 90e +3). On a donc filé vers les tirs au but. À ce petit jeu, c’était les Lyonnais les plus forts puisque Bamba ratait d’entrée son tir et Renato Sanches aussi (4 t.a.b à 3). L’OL connaîtra ce mercredi le nom de son adversaire pour la finale, qui se déroulera le samedi 4 avril au Stade de France.