Les quarts de finale de Coupe du Roi ont accouché de quatre surprises ! Vainqueur du Real Madrid, à Santiago Bernabeu, au terme d’un match fou (3-4), la Real Sociedad a gagné le droit de rejoindre le dernier carré, en compagnie d’un autre club basque : Bilbao. Les Leones ont éliminé le Barça, hier soir, grâce à un but d’Iñaki Williams dans les arrêts de jeu (1-0). Avant cela, le tenant du titre Valence avait subi la loi de Grenade (2-1). Et pour couronner le tout, après avoir éliminé Vigo et Séville, Mirandés, plus petit budget de D2, s’est offert le scalp de Villarreal (4-2) pour rejoindre les demi-finales, rééditant son exploit de 2012 (à l’époque le club était en D3).

Aujourd’hui, au siège de la Fédération espagnole de football, avait lieu le tirage au sort des demi-finales. Tirée en premier, la Real Sociedad recevra le CD Mirandés à Anoeta, au match aller, avant de se déplacer à Miranda de Ebro, ville de la Province de Burgos au match retour. L’autre demi-finale mettra aux prises Bilbao à Grenade, avec un match aller à San Mamés. Si les tours précédents avaient été à élimination directe, les quatre survivants s’affronteront en matches aller-retour, les mercredi 12 février et 4 mars. La finale se déroulera le 18 avril, au stade de la Cartuja de Séville.

Les demi-finales de l’édition 2019/2020 :

Real Sociedad - CD Mirandés (D2)

Athletic Bilbao - Grenade