Le tirage au sort des demi-finales de la Coupe du Roi avait lieu cet après-midi, au stade Benito Villamarín, antre du Betis Séville. Dans le dernier carré, le FC Barcelone, qui avait éliminé Séville (0-2, 6-1), le Real Madrid, qui avait éliminé Girona (4-2, 3-1), le Betis, qui avait disposé de l’Espanyol (1-1, 1-1, 3-1 a.p.) et Valence, qui était venue à bout de Getafe (0-1, 3-1), attendaient de connaître leur adversaire sur la dernière marche menant à la finale (25 mai, stade Benito Villamarín de Séville).

On assistera donc à deux clasicos de plus cette saison et trois en un mois, puisque le FC Barcelone, quadruple tenant de l’épreuve, affrontera le Real Madrid (aller le 6 février au Camp Nou), dans une double confrontation, avec l’objectif d’atteindre la finale. Dans l’autre rencontre, hôte de la finale le Betis affrontera le FC Valence (aller le 7 février à Séville). Les matchs retour auront lieu le mercredi 27 et le jeudi 28 février, les huitièmes de finale de la Ligue des champions (12-13 février et 19-20 février) se déroulant entre les deux.

Les demi-finales de la Coupe du Roi :

Real Betis Balompié - Valencia CF

FC Barcelona - Real Madrid CF