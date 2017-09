Patrice Evra continue de se faire tailler par les experts, même dans le monde virtuel ! Le latéral gauche français de 36 ans se trouve sous les radars des critiques après un début de saison, il faut le dire, catastrophique avec l’Olympique de Marseille.

Et à la grande surprise générale, sa note donnée sur le jeu FIFA 18 est de... 82/100. Soit quatre points de plus que Benjamin Mendy, pourtant auteur d’une saison 2016-2017 bien plus solide. « Je ne me rappelais plus qu’il pouvait y avoir des notes comme ça… C’est magnifique. C’est à l’image de sa carrière. Il a une carrière magnifique », a ironisé Roland Courbis dans Larqué Foot.