Cristiano Ronaldo (32 ans) s’affiche à la une de AS ce mardi, pour célébrer une année 2017 en or et espérer autant de succès en 2018. Mais le quotidien sportif espagnol glisse d’autres informations au sujet de la star du Real Madrid.

AS explique en effet que le Portugais, champion d’Europe 2016, attend toujours un signe de sa direction en vue d’une prolongation de contrat et surtout d’une revalorisation salariale. Il y a quelques jours, le patron de la Casa Blanca Florentino Pérez avait joué la montre. Il devra rapidement passer à l’action sous peine de frustrer son n° 7...