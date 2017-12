Après le FIFA The Best et le Ballon d’Or France Football, Cristiano Ronaldo (32 ans) décroche une nouvelle distinction personnelle en cette période de fêtes.

L’attaquant star du Real Madrid et de la sélection du Portugal a été élu sportif de l’année 2017, prix décerné par 26 agences de presse internationales. C’est son deuxième succès consécutif. Le Lusitanien devance le pilote de F1 Lewis Hamilton et les tennismen Roger Federer et Rafa Nadal.