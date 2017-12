Leader incontesté de Premier League, Manchester City se déplace à Londres pour affronter Crystal Palace. En cas de succès, les Citizens peuvent égaler le Bayern Munich au nombre de victoires consécutives (19) dans les cinq grands championnats européens.

A cette occasion, Pep Guardiola récupère John Stones et aligne son habituel 4-3-3 avec le trio Sané, Jesus et Bernardo Silva en attaque. Côté Palace, Roy Hodgson doit toujours se passer des services de Mamadou Sakho et Connor Wickham blessés. Le technicien anglais opte pour un 4-4-2 avec le duo Benteke et Zaha en attaque.

Les compositions officielles

Crystal Palace : Hennessey - van Aanholt, Dann, Tomkins, Riedewald - Mensah, Milivojevic, Cabaye, Townsend - Zaha, Benteke

Manchester City : Ederson - Danilo, Otamendi, Mangala, Walker - Gündogan, Fernandinho, De Bruyne - Sané, Jesus, Bernardo Silva