Vice-Champion du monde, le gardien de l’AS Monaco, Danijel Subasic est revenu sur la finale du dernier mondial lors d’une interview dans les colonnes de L’Equipe. S’il a fait part de sa déception, il a reconnu que l’équipe de France n’avait pas galvaudé sa victoire contre la Croatie (4-2) : « on peut discuter mille fois du premier but, du penalty, c’est difficile, mais la France a mérité de gagner, félicitations. Je suis content pour la France, et content d’être arrivé là. »

Malgré ce souvenir douloureux, Danijel Subasic préfère garder le positif : « la médaille est toujours avec moi, dans mon sac à dos, en déplacement. C’est le meilleur souvenir de ma carrière. Modric a gagné trois Ligues des Champions et il m’a dit que ça n’a rien à voir avec une finale de Coupe du monde avec son pays. »