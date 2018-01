C’est officiel depuis ce mardi, Lassana Diarra (32 ans) s’est engagé pour un an et demi avec le Paris SG. Un come-back qui n’est pas passé inaperçu aux yeux du sélectionneur national Didier Deschamps. Interrogé au micro de La Chaîne L’Équipe sur un possible retour du milieu de terrain défensif chez les Bleus en vue du Mondial en Russie, le coach tricolore a botté en touche.

« Lassana Diarra au Mondial en Russie ? C’est difficile de répondre aujourd’hui. Il va déjà revenir dans un grand club français. Je ne sais pas dans quel état physique il est, il n’a pas beaucoup joué l’année passée. La qualité, il l’a. Après, pour le Mondial, je ne peux pas vous répondre aujourd’hui. Il redevient opérationnel, sa place est sur un terrain, Lass aime le foot. Pour l’instant, il va jouer, s’entraîner. On verra pour la suite », a-t-il confié.