La Ligue des Champions a repris ses droits et ce mercredi, l’Atlético de Madrid recevra la Juventus pour l’un des chocs de cette première journée. L’an dernier les deux équipes s’étaient rencontrées en huitième de finale. Les Turinois s’étaient qualifiés malgré une défaite 2-0 lors de la rencontre aller. Au retour, Cristiano Ronaldo a inscrit un triplé pour libérer la Vecchia Signora. Interrogé en conférence de presse, le coach des Colchoneros, Diego Simeone, n’a pas été avare en compliments sur le numéro 7 portugais.

« C’est un animal de but. Il est inutile de préparer quelque chose de spécial pour lui car il crée toujours un danger ou une tension autour de la zone de but. Il est fort de tête, il est capable d’effectuer de grands changements de rythme, il sait dribbler, il a tout. Avec lui nous avons parfois souffert, nous avons gagné, d’autres fois nous avons perdu, il reste une certitude c’est un animal de but » a expliqué l’Argentin.

