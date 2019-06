Jeudi dernier, le Dijon FCO et le Racing Club de Lens s’étaient affrontés au Stade Bollaert-Delelis pour le compte des barrages d’accession à la Ligue 1. Si Jean-Ricner Bellegarde avait ouvert le score pour les Nordistes, Kwon Chang-hoon avait permis aux Bourguignons d’arracher le match nul 1-1. Cette rencontre retour sera quoiqu’il arrive décisive.

À domicile, le Dijon FCO s’organise dans un 3-4-3 avec Alex Rúnar Rúnarsson dans les cages. Mickaël Alphonse, Cédric Yambéré, Senou Coulibaly, Wesley Lautoa et Oussama Haddadi forment la défense. Romain Amalfitano et Florent Balmont évoluent un cran plus haut tandis que Wesley Saïd, Sory Kaba et Naïm Sliti forment l’attaque.

De son côté, le Racing Club de Lens s’organise dans un 4-3-3 avec Jérémy Vachoux dans les buts. La défense est composée de Jean-Kévin Duverne, Mehdi Tahrat, Steven Fortés et Arial Mendy. Le milieu est constitué de Jean-Ricner Bellegarde, Cheick Doucouré et Guillaume Gillet. Enfin, Mounir Chouiar, Yannick Gomis et Thierry Ambrose trouvent place au sein de l’attaque nordiste.

Les compositions :

Dijon FCO : Runarsson - Alphonse, Yambéré, Coulibaly, Lautoa, Haddadi - Amalfitano, Balmont - Saïd, Kaba, Sliti

RC Lens : Vachoux - Duverne, Tahrat, Fortés, Mendy - Bellegarde, Doucouré, Gillet - Ambrose, Gomis, Chouiar