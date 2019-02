Depuis la disparition tragique d’Emiliano Sala, Willie McKay ne cesse de se défendre. Interrogé par The Times et The Telegraph la semaine dernière, le père de Mark McKay, qui était chargé de trouver un club à l’Argentin, s’est une nouvelle fois exprimé au micro de la BBC. L’ancien agent, qui a également organisé le voyage de l’ancien avant-centre du FC Nantes vers Cardiff avec son fils, a en effet expliqué qu’Emiliano Sala avait été « plus ou moins abandonné » par la formation galloise.

« Il était plus ou moins abandonné dans un hôtel, contraint d’organiser son voyage lui-même. (...) Personne à Cardiff ne semblait faire quoi que ce soit. C’était un peu embarrassant pour Cardiff. Ils achètent un joueur pour 17 millions d’euros et le laissent seul dans un hôtel pour aller sur un ordinateur et chercher un vol. Je pense que Cardiff l’a laissé tomber. La façon dont ils ont agi jusqu’à présent, c’est une honte », a déclaré Willie McKay au média britannique.