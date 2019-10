Ces dernières heures, le dirigeant du Borussia Dortmund, Hans-Joachim Watzke, s’est permis un commentaire acerbe sur Pierre-Emerick Aubameyang. En clair, le joueur d’Arsenal a été accusé d’avoir préféré l’argent des Gunners au challenge sportif (jouer la Ligue des Champions). Ce qui lui a valu une réponse du buteur.

« Il vaut mieux pour vous que je raconte pas pourquoi j’ai réellement quitté Dortmund Monsieur Watzke. Vous êtes un clown. Je me rappelle la fois où vous avez dit que vous ne vendriez jamais Ousmane (Dembélé). Puis vous avez vu plus de 100 M€ et vous avez l’un des premiers à prendre cet argent. Ne parlez plus d’argent s’il vous plait. Et laissez moi tranquille ». A bon entendeur...

Better for you I never talk about why I really left Dortmund Mr Watzke you such a clown I remember that time you said we never gonna sell Ousmane then you saw more than 100M you were the first to take that money don’t talk about money please !!! Leave me alone pls

