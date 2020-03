Le Paris SG a découvert Erling Braut Håland (19 ans) lors du 8e de finale aller de Ligue des Champions sur la pelouse du Borussia Dortmund (2-1). Le Norvégien, lui, connaît bien le club de la capitale et, particulièrement, son attaquant Kylian Mbappé (21 ans). Interrogé par France Football, le phénomène s’est littéralement enflammé pour le champion du Monde 2018.

« C’est un joueur fantastique. C’est la première fois que je jouais contre lui lors du match aller. Il a tellement de talent, et même plus encore. C’est un joueur extraordinaire. Tout ce qu’il a fait à son âge et quand vous regardez son palmarès, c’est complètement dingue. C’est un très grand joueur », a-t-il lancé.