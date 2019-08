La presse allemande y voit le signe d’un départ. Le latéral gauche de formation, qui évolue dans tout le couloir, Raphael Guerreiro ne fait pas partie du groupe du Borussia Dortmund qui se déplace sur la pelouse de Cologne, ce soir (2e journée, 20h30). Le Portugais a appris qu’il n’était pas convoqué ce matin, explique le quotidien allemand BILD.

Lucien Favre et le staff du Borussia envoient un message clair au joueur de 25 ans, sous contrat jusqu’en 2020 et qui refuse depuis plusieurs semaines les propositions de prolongation du club. Il reste dix jours à l’ancien Lorientais pour trouver un nouveau point de chute. Car le BvB exclut toute prolongation en cours de saison, et ne laissera pas partir son joueur libre l’été prochain. Tout juste auréolé d’un titre de champion d’Europe avec le Portugal, Raphael Guerreiro avec rejoint le Borussia Dortmund à l’été 2016. Après trois saisons en Allemagne, le natif du Blanc-Mesnil a des envies d’ailleurs. Dortmund espère récupérer au moins 25 millions d’euros pour le joueur qui plait beaucoup à Thomas Tuchel, son ancien coach au BvB.

