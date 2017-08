La tension entre Ousmane Dembélé et le Borussia Dortmund est loin d’être finie. L’ailier droit français de 20 ans, qui rêve d’un transfert vers le FC Barcelone, avait séché l’entraînement du BVB il y a une semaine ce qui lui a valu une suspension. Le comportement de l’international français agace la majorité de ses coéquipiers, dont Sokrátis Papastathópoulos. Le défenseur central grec s’est exprimé sur le sujet auprès de Kicker.

« Ousmane est un bon gars, mais il doit comprendre qu’aucun joueur n’est plus important que l’équipe. Tout le monde doit comprendre qu’il a un rôle à accomplir au sein de celle-ci et doit rentrer dans le rang. Ousmane ne fait pas exception », a-t-il indiqué tout en citant l’exemple de Pierre-Emerick Aubameyang qui, malgré ses possibilités de départ, n’est pas parti à la guerre avec ses dirigeants. « Il ne peut pas faire ce qu’il veut et devrait prendre exemple sur Pierre-Emerick Aubameyang. Auba pourrait aussi envisager un départ, mais il reste professionnel à tous les entraînements et donne le meilleur de lui-même à chaque match ».