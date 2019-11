En fin de contrat au Napoli l’été prochain, Dries Mertens (32 ans) ne prolongera certainement pas avec le club du Vésuve car il fait partie des mutins qui ont créé la polémique. Courtisé par l’Inter, l’international belge a même été proposé à l’Olympique de Marseille comme le révèle Yvan Le Mée, agent de joueurs prospectant en Italie.

« J’avais proposé Mertens l’été dernier à l’OM, car il avait une clause libératoire de 28 M€. Aujourd’hui, le prix est certainement plus bas car il lui reste six mois de contrat. Mais, l’Inter lui propose 4 M€ net par an, donc l’OM peut oublier », a indiqué le représentant de Ferland Mendy notamment pour Le Phocéen.