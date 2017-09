C’est le sujet qui fait parler depuis hier soir. Cavani et Neymar, bien épaulé par Dani Alves, se livreraient une petite "guerre" pour savoir qui doit tirer les coups de pied arrêtés au Paris Saint-Germain. On l’a encore vu face à l’OL. Christophe Dugarry lui, se range du côté de l’attaquant uruguayen comme il l’a confié dans l’émission Team Duga sur RMC Sport.

« Le PSG sortait d’un match exceptionnel au Celtic. Là, il joue le match du dimanche soir et il nous offre ce spectacle-là. C’est n’importe quoi. Le mec, il court comme un dingue, il ne dit jamais rien, il se bat pour ses partenaires, il fait des courses folles pour compenser, il est généreux, irréprochable et à l’arrivée, on lui fait un coup comme ça, c’est n’importe quoi. Neymar, tout le monde l’adore, d’accord. Mais fais-toi accepter dans le vestiaire. Ne pense pas qu’à ta pomme. Je suis très déçu. Neymar tout seul n’y arrivera pas. Ça ne marchera que s’il emmène tout le monde avec lui. L’année dernière, il était avec Messi et Suarez et ça n’a pas fonctionné », a expliqué le champion du monde 1998.