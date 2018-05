Le mercato estival n’a pas encore commencé mais le PSG est déjà actif. En quête d’un gardien de renommée internationale, les dirigeants parisiens auraient jeté leur dévolu sur Gianluigi Buffon libre depuis son départ de la Juventus. Le gardien italien devrait accepter l’offre parisienne selon le Parisien. Dans son émission Team Duga sur RMC, Christophe Dugarry a donné son avis sur l’éventuelle venue de l’ancien portier de la Vieille Dame.

« Il est encore ultra-performant et c’est un winner. Il est peut-être moins performant qu’il y a quelques années et il a fait quelques petites boulettes, mais elles sont très rares. J’ai vu Trapp et Areola faire plus de boulettes que Buffon cette saison. Il respire la gagne. Il va communiquer ça à ses partenaires. Il va pouvoir expliquer à Neymar comment les choses fonctionnent. Buffon a gagné plus de choses que Neymar, il va pouvoir imposer quelque chose dans le vestiaire. Il a une image de bosseur. C’est exactement ce qu’il faut au PSG. Il a une attitude irréprochable. Contre le Real, il a dégoupillé pour la première fois en 40 ans. Le PSG manque un peu d’exigence et de l’élégance. Buffon est largement plus fort qu’Areola », a-t-il indiqué.