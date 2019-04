Recruté à prix d’or cet été au RB Salzbourg, Duje Caleta-Car a connu des débuts très difficiles. Le défenseur croate a rapidement pris place sur le banc pendant les six premiers mois de la saison avant de revenir en forme et former un axe central solide avec Bouba Kamara. Interrogé sur le site de l’OM, le vice-champion du monde est revenu sur son adaptation et ce qui a été le plus compliqué pour lui.

« Le plus difficile a été de retrouver ma forme d’avant la Coupe du Monde. Au quotidien, j’ai fait énormément d’efforts. J’ai donné tout ce que j’avais pour la retrouver. Pour ce qui est de la langue, petit à petit, je comprends un petit peu. Pour parler, c’est plus difficile. Pour le reste, ce qui est de la ville et du club, c’est comme si j’habitais ici depuis plusieurs années. » Caleta-Car n’a plus quitté le onze de l’OM depuis le début du mois de février.