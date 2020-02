Après un début de saison où il ne jouait que très peu, Adrien Rabiot commence à enchaîner avec les Turinois. Cet après-midi, il a encore livré une prestation plus qu’honnête lors de la victoire de son équipe face à la Brescia (2-0). Interrogé sur un possible retour en Equipe de France, l’ancien du Paris Saint-Germain a estimé être à un niveau lui permettant de prétendre à une place en Bleu.

« Si je peux revenir en équipe de France grâce à mon statut de titulaire à la Juve ? Même si on n’est pas titulaire à la Juve... Il y a des joueurs qui jouent en France ou en Angleterre qui sont en équipe de France. Cela ne dépend pas d’où on joue mais des performances. Aujourd’hui, mes performances sont positives. C’est un choix du sélectionneur. Mais je ne pense pas que ce soit le fait que je sois titulaire à la Juve qui me dit que je peux aller en équipe de France ou pas. Ce sont surtout mes performances », a-t-il expliqué à RMC Sport. Ce sera donc au sélectionneur national de trancher...