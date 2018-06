Quatrième meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France (31 buts en 73 capes), à égalité avec Zinedine Zidane, Olivier Giroud ne compte pas s’arrêter là. Le buteur de Chelsea annonce qu’il vise plus que jamais le podium des meilleurs artilleurs des Bleus.

« Trezeguet est à trois buts, j’ai envie de le rattraper et de marquer un maximum. Sur le plan personnel, c’est un objectif, une ambition. (...) Le principal, c’est sur le terrain. Aujourd’hui j’ai égalé Zidane, et ça, personne ne me l’enlèvera », a-t-il déclaré à l’AFP.