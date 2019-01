Avec 3 buts et 6 passes décisives en 17 apparitions cette saison, Kenny Lala (27 ans) est l’un des latéraux les plus offensifs de Ligue 1. De quoi donner des idées au défenseur du RC Strasbourg qui, dans les colonnes de L’Équipe, a avoué qu’il commençait sérieusement à penser à l’équipe de France.

« Maintenant qu’on en parle autour de moi, oui, j’aimerais bien titiller le niveau international. Ce serait un honneur d’évoluer en bleu, aux côtés des champions du monde et d’être entraîné par un technicien d’expérience. Je m’en sens capable. Du côté de mon club, si on me valorise à 12 M€, c’est peut- être que certains pensent déjà que j’ai potentiellement le niveau international (sourire). J’ai le soutien de ma famille, de mon entourage et des supporters strasbourgeois. C’est stimulant. Donc oui, j’y crois, j’y suis prêt. Je mets tous les atouts de mon côté », a-t-il lancé. Le message est passé. À Didier Deschamps de trancher.