En grande forme actuellement, Kylian Mbappé sort d’une belle trêve internationale avec les Bleus. L’attaquant de 19 ans, qui a remporté la Coupe du monde cet été, ne compte pas s’arrêter là et veut tout rafler avec sa sélection. Retourné à Bondy, sa ville de naissance, il en a profité pour dévoiler ses objectifs comme le rapporte RMC Sport.

« Avec la sélection, il me reste encore à remporter l’Euro. Mais j’aimerais aussi, pourquoi pas, disputer les Jeux olympiques. Et après, avec Paris, on sait tous ce qu’il nous manque… » a-t-il clamé. Pour jouer les Jeux olympiques en 2020, il faudra que les Bleuets atteignent les demi-finales de l’Euro Espoirs 2019. Dans le cas échéant, Kylian Mbappé devra attendre l’édition 2024 où la France sera directement qualifiée.