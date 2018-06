Titulaire dans les cages de l’équipe de France lors du match amical contre les Etats-Unis (1-1), Hugo Lloris n’a pas eu grand chose à faire. Mais le capitaine des Bleus a tout de même encaissé un but de Green avant la pause (44e).

Avec cette nouvelle réalisation encaissée, le gardien de Tottenham reste donc sur une triste série de cinq matches d’affilée avec au moins un but encaissé. Le joueur de 31 ans a déjà fait pire avec 8 rencontres et au moins un but de pris entre septembre 2012 et juin 2013.