Le nouveau match décevant, dans le jeu, de l’équipe de France face au Danemark (0-0) fait déjà beaucoup parler dans nos contrées, car il faudra en faire bien plus, notamment offensivement, pour aller loin dans la compétition. Interrogé sur une éventuelle inquiétude là-dessus, le sélectionneur Didier Deschamps en a profité pour passer un coup de gueule envers les médias qui dévoilent bien trop tôt à son goût la composition d’équipe qu’il a imaginée.

« Moi je ne suis pas inquiet. Ce qui me gêne, c’est que l’adversaire connaît toujours notre équipe 48 heures à l’avance. Et moi ce n’était pas le cas, j’ai découvert l’équipe du Danemark 1h30 avant le coup d’envoi. Si il y avait plus de respect de ce coté-là, ça ne serait pas plus mal parce que ça donne des indications à l’adversaire », a tancé Deschamps au micro de beIN Sports.