La Coupe du Monde 2018 approche à grands pas. Dans un peu plus de dix jours, on connaîtra la liste de Didier Deschamps. Une liste dans laquelle Lucas Digne, sauf grande surprise, devrait figurer. Interrogé par l’AFP, le latéral gauche a évoqué le Mondial. Ses propos sont relayés par Euronews. « Il faudrait soulever un trophée pour valider tout le bon travail. Dans le groupe, il y a des joueurs qui étaient présents en 2014 qui sont encore présents aujourd’hui. Après il y a eu beaucoup de nouvelles arrivées, de nouveaux joueurs, c’est une osmose qui prend bien ».

Il a ajouté : « On est comme une grande famille et là-dessus il y a zéro problème. On est tous soudés et on se marre tous ensemble ». C’est le cas avec son coéquipier Kylian Mbappé, dont il pense le plus grand bien. « Il a un talent incroyable, ce qu’il fait à son âge c’est juste fabuleux. Ce qui est important c’est qu’il a la tête sur les épaules et qu’il est très intelligent. Je pense que ça lui permettra d’aller le plus haut possible ».