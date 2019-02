Ecarté de l’équipe de France depuis l’affaire de la sextape de Mathieu Valbuena, Karim Benzema ne devrait pas reporter le maillot des Bleus tant que Didier Deschamps sera le sélectionneur national. Un beau gâchis pour celui que beaucoup considèrent comme l’un des deux meilleurs attaquants français. Un sentiment peut-être encore plus fort depuis que les Tricolores ont soulevé leur deuxième coupe du Monde l’été dernier en Russie.

Interrogé par France Football, Benzema assure pourtant n’avoir aucun regret. Enfin, presque. « Je me dis que c’était écrit comme ça. Des regrets ? Oui, sur le coup, parce que tu te dis que tu aurais pu. Mais dans le fond, non, pas de regrets car je joue au Real Madrid et que j’ai tout gagné. Alors, ça cache la déception ».