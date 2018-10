Resté sur le banc face à l’Islande, N’Golo Kanté devrait, selon toute vraisemblance, être titulaire lors de la 3e journée de la Ligue des Nations, mardi, face à l’Allemagne (20h45). Présent en conférence de presse, dimanche après-midi, le milieu de 27 ans a été amené à évoquer la relève des Bleus, à l’image de Tanguy Ndombele, devenu le 903e joueur à revêtir la tunique tricolore face à l’Islande, jeudi. Le milieu de terrain de Chelsea a rendu un hommage appuyé à son homologue de l’Olympique Lyonnais.

« On est sur une continuité, cela fait deux ans que je suis là, j’ai joué l’Euro 2016, la Coupe du monde, on a de bonnes bases je pense. Il y a de nouveaux joueurs qui arrivent, il faut tendre à s’améliorer, inclure les nouveaux et progresser match après match. On est pas mal à être là depuis pas mal d’années, quelques nouveaux arrivent à chaque rassemblement, on essaie de les mettre dans les meilleures dispositions, de les mettre à l’aise. Ici, lors de ce rassemblement, Tanguy Ndombele est le nouveau, il connaît quelques joueurs. C’est un super joueur, bourré de qualités. Physique, technique, il a une belle frappe, c’est un très bon joueur qui peut se projeter, il mérite totalement d’être là, il a fait une bonne saison avec Amiens et fait de très belles choses avec Lyon, » a-t-il déclaré.