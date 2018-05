Défait par l’Atlético en finale de l’Europa League (3-0), l’Olympique de Marseille a malgré tout réalisé une grande campagne en Ligue Europa. Dans l’équipe type de la compétition, trois Marseillais figurent parmi les 18 joueurs sélectionnés. Il s’agit de Luiz Gustavo, Bouna Sarr et Dimitri Payet.

Avec Antoine Griezmann dans cette liste en plus de Payet et Sarr, la France est décidément bien représentée. Le Colchoneros est accompagné par plusieurs de ses coéquipiers (Koke, Saul Niguez, Gabi, Godin et Oblak).

Introducing the official #UEL squad of the season, as chosen by the UEFA Technical Observers

https://t.co/ndnzVoOPBc pic.twitter.com/1MSuwB8aWW

— #UELfinal (@EuropaLeague) 17 mai 2018