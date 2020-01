En pole position depuis quelques jours pour obtenir la signature d’Emre Can (26 ans) en provenance de la Juventus, le Borussia Dortmund semble toucher au but selon les dernières informations de Bild Le joueur s’est déjà mis d’accord avec les Marsupiaux pour parapher un contrat de 4 ans assorti d’un salaire de 10 millions d’euros annuel. Il ne manque plus que l’accord entre les deux clubs.

Le quotidien allemand explique que Dortmund est plutôt partant pour un prêt avec option d’achat alors que la Juventus espère un transfert sec de 23 millions d’euros. Pour répondre aux exigences des Piémontais, le Borussia espère donc vendre son buteur Paco Alcacer. Valence est le favori pour le signer et pourrait même 30 millions d’euros sur la table.