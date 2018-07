Après leur élimination aux tirs au but par la Russie en huitièmes de finale du Mondial, les joueurs espagnols ont manifesté leur déception après la rencontre. Sûrement l’un des meilleurs joueurs de la Roja lors de cette compétition, Isco s’est exprimé sur son compte Instagram, comme le rapporte le journal espagnol As.

Le joueur du Real Madrid (26 ans), a déclaré que ce dimanche était « le jour le plus triste de sa carrière », une photo de lui allongé et dépité au milieu du terrain. Buteur face au Maroc en phase de poule et moteur de son équipe, le milieu andalou s’est aussi dit fier de défendre son pays.