En ouvrant le score mardi soir en Andorre (succès de l’équipe de France 4-0), Kylian Mbappé (20 ans) a franchi un cap symbolique dans sa jeune carrière.

L’attaquant international tricolore (33 sélections, 13 buts) a en effet scoré son 100e but, clubs (AS Monaco et Paris SG) et sélection confondus. Et ça ne fait que commencer pour le champion du Monde 2018 !

Kylian Mbappe has now scored 100 goals for club and country 1⃣0⃣0⃣

1⃣8⃣0⃣#EURO2020 pic.twitter.com/edxocn5iDZ — UEFA Nations League (@UEFAEURO) June 11, 2019

