Un petit tour et pis s’en va. Entré à la 70e minute de jeu lors de la rencontre entre Everton et Manchester United (1-1), Moise Kean (19 ans) a cédé sa place à la 88e minute de jeu. Une sortie surprenante alors que l’attaquant ne semblait pas blessé. Mais Duncan Ferguson, le coach des Toffees, a expliqué les raisons de son choix de remplacer l’ancien joueur de la Juventus. Et son explication peut laisser perplexe.

« Ce n’est pas lié à la performance de Moise Kean. J’avais simplement besoin de faire un changement pour gagner un peu de temps. J’ai tellement d’attaquants sur mon banc, j’ai juste décidé de faire ce changement. Il n’y avait vraiment rien de personnel contre Moise Kean », a déclaré le coach par intérim d’Everton par des propos rapportés par The Mirror.