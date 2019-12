La Premier League voyait la 16e journée de poursuivre ce dimanche avec deux rencontres concernant des candidats aux premières places : Manchester United et Tottenham. Vainqueur du derby face à City le week-end passé, MU cherchait à confirmer ce regain de forme à Old Trafford lors de la réception d’Everton. Avec Rashford et Martial mais toujours sans Pogba, les Red Devils entamaient fort cette rencontre avec une première occasion non convertie par Rashford après un rush de Fred (1e). Le jeune attaquant était bien seule pour faire briller le collectif après une nouvelle frappe hors cadre (10e), et un échec face à Pickford (26e). Le formation mancunienne avait encore beaucoup de mal à mettre de l’intensité et à emballer ce match. Bousculé dans le premier quart d’heure, Everton reprenait du poil de la bête et ouvrait même le score suite à une double erreur défensive.

Un peu gêné par Calvert-Lewin, De Gea manquait sa sortie sur corner et Lindelöf pas assez attentif se faisait surprendre par le ballon qu’il envoyait dans ses propres filets (0-1, 36e). Manchester United n’avait plus le choix et devait se porter vers l’avant pour ne pas subir une nouvelle déconvenue. Les hommes de Solskjaer mais souvent de manière désorganisée et surtout sur des exploits personnels (49e, 51e, 59e, 62e, 70e). Ils s’exposaient aussi aux contres, finalement sans grand danger, des Toffees. Et c’est au plus fort de leur poussée qu’ils parvenaient enfin à égaliser grâce à Greenwood (1-1, 77e). La fin de rencontre devenait tendue entre la belle parade de De Gea (84e) et la sortie 17 minutes après son entrée de Moise Kean (87e) mais le score ne bougeait pas. MU perd encore de précieux points.

Vertonghen offre la victoire aux Spurs

Dans l’autre match de 15h, Tottenham devait faire face à un déplacement périlleux au Molineux Stadium de Wolverhampton. Face au 6e de Premier League, les Spurs démarraient avec Aurier, Lucas, Sissoko, Alli, Son et Kane. Après un premier avertissement de Moutinho (5e), le club de Londres réagissait parfaitement par un but de Lucas (0-1, 8e). Dele Alli manquait le but du break sur l’opportunité suivante (12e) ce qui permettait aux Wolves de rester en vie en ce début de match. Les locaux haussaient d’ailleurs le ton après une entame compliquée. Traoré se montrait dangereux à deux reprises (19e, 21e) mais c’est surtout Jota (24e) puis Jimenez (26e) qui ne concrétisaient pas leurs occasions. La formation de José Mourinho terminait mieux la première période sauf que le score ne bougeait pas à la pause.

Tout restait à faire et la coriace équipe de Nuno Espirito Santo pouvait encore y croire. Elle revenait même gonflée à bloc des vestiaires à l’image de cette grosse entame de seconde période où Jimenez buttait encore une fois sur Gazzaniga (49e). Un fait de jeu venait encore épicer la rencontre puisque la VAR refusait un penalty à Tottenham (51e). Il n’en fallait pas plus aux Wolves pour hausser encore le ton et enfin égaliser grâce à Traoré (1-1, 67e). La fin de match devenait indécise. Saiss pensait même offrir la victoire aux siens sans une magnifique intervention du portier des Spurs (84e). Bien lui en a pris car dans les dernières secondes du match, Vertonghen inscrivait le but de la victoire (1-2, 90e+2). Tottenham est 5e ce soir.

Les résultats de l’après-midi :

Manchester United 1 - 1 Everton : Greenwood (77e) ; Lindelöf (csc 36e)

Wolverhampton 1 - 2 Tottenham : Traoré 67e) ; Lucas (8e), Vertonghen (90e+2)