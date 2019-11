Sur la pelouse de Goodison Park, Everton et Tottenham se sont quittés dos à dos (1-1). Durant cette rencontre de la 11e journée de Premier League, les Toffees ont perdu leur coéquipier André Gomes sur blessure. Après un tacle de Son, l’international portugais a heurté Aurier et a été sérieusement touché au pied droit. Évacué sur civière et sous assistance respiratoire, le joueur âgé de 26 ans a alors pris la direction de l’hôpital.

On attendait donc des nouvelles du numéro 21 d’Everton, et l’entraîneur du club anglais Marco Silva a évoqué le sujet après la partie. « André a été transporté à l’hôpital. Il est avec notre équipe médicale et il vaut mieux attendre pour donner d’autres nouvelles. Bien sûr, c’est un mauvais moment pour nous en tant que groupe. C’est plus que du football. Nous apportons tout notre soutien à André », a déclaré le technicien portugais.