Nommé à la tête d’Everton le 21 décembre, Carlo Ancelotti fait déjà l’unanimité sur le banc des Toffees avec un bilan de deux victoires en trois matchs. L’un des principaux gagnants de cette arrivée est Moïse Kean. L’Italien a joué lors des trois matchs dirigés par le technicien et connu sa troisième titularisation de la saison samedi dernier à Newcastle.

Lors d’un entretien avec Everton TV après le match contre Manchester City, l’attaquant s’est réjoui d’évoluer sous les ordres de son compatriote. « C’est un très bon coach, je peux beaucoup apprendre avec lui. Il me demande de m’amuser dans ce que je fais, de travailler dur et d’être professionnel. Je vais me tenir prêt à chaque match pour lui montrer qu’il peut compter sur moi », rapporte-t-il. En 17 matchs de Premier League, Kean n’a pas marqué le moindre but.