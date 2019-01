Les seizièmes de finale de la FA Cup continuaient après les victoires de Bristol City contre Bolton (2-1), de Manchester United à Arsenal (1-3) vendredi soir, mais aussi celle de Derby à Accrington (0-1). Ce samedi, Manchester City jouait Burnley. Et les hommes de Pep Guardiola ont évité le piège en s’imposant 5-0 grâce à des buts de Gabriel Jesus, Bernardo Silva, Kevin de Bruyne, un contre son camp de Long et un penalty d’Aguero. Autre club de Premier League qualifié, Watford, qui s’est imposé à Newcastle (0-2).

De son côté, Brighton devra rejouer le match après son nul contre West Brom (0-0). Sur les autres pelouses, Doncaster a sorti Oldham (2-1), tandis que Middlesbrough a été accroché par Newport (1-1). Enfin, Portsmouth et QPR n’ont pas réussi à se départager (1-1) et Swansea a sorti Gillingham (4-1). Dernier club de Premier League à jouer cet après-midi, Wolverhampton était mené mais est finalement revenu et jouera sa qualification lors d’un deuxième match contre Shrewsbury (2-2).

Les résultats du jour :

Brighton 0-0 West Brom

Doncaster 2-1 Oldham : Whiteman (68e, 90e, sp) ; Clarke (85e).

Manchester City 5-0 Burnley : G.Jesus (23e), B.Silva (53e), De Bruyne (61e), Long (73e, csc), Aguero (85e, sp).

Middlesbrough 1-1 Newport : Ayala (51e) ; Dolan (90e+4)

Newcastle 0-2 Watford : Gray (62e), Success (90e).

Portsmouth 1-1 QPR : Brown (63e) ; Wells (74e).

Shrewsbury 2-2 Wolves : Docherty (47e), Waterfall (71e) ; Jimenez (75e), Doherty (90e+3).

Swansea 4-1 Gillingham : McBurnie (10e, 32e), Celina (74e), McKay (84e) ; Rees (51e).