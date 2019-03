Alors que Brighton a éliminé Milwall en quart de finale de la FA Cup - et a rejoint Watford, Wolverhampton et Manchester City dans le dernier carré - le tirage au sort du prochain tour a été effectué. Grandissime favori, Manchester City s’en est très bien sorti et accueillera Brighton à Wembley.

La deuxième affiche opposera fort logiquement les deux principaux outsiders, Watford et Wolverhampton. Parmi les qualifiés, Manchester City a remporté plus de fois le trophée (5) tandis que Wolverhampton pourrait rejoindre les Sky Blues en cas de sacre (4). Watford et Brighton ont échoué une fois en finale.