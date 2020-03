Pour sa première saison au FC Barcelone, Antoine Griezmann tente de trouver son équilibre. Auteur de 14 buts en 37 matches toutes compétitions confondues, le champion du monde semble y parvenir au fil du temps mais selon son ancien conseiller Éric Olhats, il n’est pas heureux avec les Blaugranas.

« D’autres joueurs et amis lui ont dit que son jeu allait très bien s’adapter à celui du Barça, du tiki taka et tout ça, mais je n’aime pas sa performance. Vous voyez qu’il a des problèmes, il n’est pas heureux », affirme-t-il dans des propos rapportés par Mundo Deportivo. Éric Olhats le répète, son ancien protégé n’est pas vu comme un patron. Il est souvent remplacé en cours de rencontre (11 fois sur 26 matches de Liga) et cela en est la preuve. « C’est un joueur de classe mondiale » mais il faudra sûrement du temps pour qu’il soit considéré à sa juste valeur.