Le match de la 5e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions entre le FC Barcelone et le Borussia Dortmund avait un goût particulier pour Ousmane Dembélé. Joueur du club allemand entre 2016 et 2017 avant de partir en Catalogne, le Français débutait alors titulaire pour ce match en lieu et place d’Antoine Griezmann.

À la 25e minute alors que le score était de 0-0 entre les deux équipes, Ousmane Dembélé s’est assis par terre et a retiré ses crampons. Cela ressemble à une blessure musculaire pour le natif d’Évreux qui a laissé sa place dans la foulée à Antoine Griezmann. Le score est désormais de 1-0 pour les Catalans suite à un but de Luis Suarez (suivez cette rencontre sur notre live commenté).