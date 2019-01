Trois jours après sa défaite en 8e de finale aller de Coupe du Roi face à Levante (2-1), le FC Barcelone se replonge dans le championnat avec la réception d’Eibar pour le compte de la 19e journée. Le leader catalan cherchera à enchaîner un sixième succès de rang en Liga et à reprendre cinq points d’avance sur l’Atlético, vainqueur cet après-midi.

Pour ce match, Ernesto Valverde récupère ses cadres. Devant, Messi et Suarez sont associés à Coutinho, alors que Dembélé débute sur le banc. Au milieu, c’est Rakitic et Arthur qui accompagnent Busquets. Derrière, Sergi Roberto est préféré à Semedo côté droit, la paire d’axe est toujours Piqué-Lenglet, et le meilleur partenaire de Messi, Jordi Alba, est aligné à gauche. ter Stegen retrouve sa place dans le but.

Les compositions d’équipes :

Barça : ter Stegen - Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba - Busquets, Arthur, Rakitic - Messi, Suarez, Coutinho

Eibar : Riesgo - Peña, Bigas, Arbilla, Cote - Orellana, Escalante, Diop, Cucurella - Jordan, Sergi Enrich