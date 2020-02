Arrivé cet été en provenance de l’Ajax Amsterdam, Frenkie de Jong (22 ans) s’est adapté au FC Barcelone et compte déjà 32 apparitions sous le maillot blaugrana. Buteur contre le Real Betis Balompié (victoire 3-2) est intéressant dans le jeu, il n’est cependant pas utilisé de la meilleure des façons pour son ancien coach Erik ten Hag. C’est ce qu’il a expliqué au micro de Ziggo Sport.

Selon le Néerlandais, Frenkie de Jong doit évoluer plus bas pour qu’on exploite au mieux ses qualités : « j’ai demandé une fois à Frenkie s’il était numéro 10 ? Ce n’est pas un joueur offensif. C’est un joueur qui assure le retour offensif, l’approvisionnement. Il permet aux buteurs et aux donneurs de passes décisives d’être en position. C’est la raison pour laquelle nous avons ajusté notre système. Nous avons joué à l’Ajax avec un six et nous sommes passés à deux milieux défensifs. Frenkie ne peut pas être placé dans une boîte. C’est un milieu de terrain moderne. Il peut défendre et attaquer de manière fantastique. Vous devez créer un poste dans lequel il peut le faire aussi. » Ce rôle est actuellement celui-ci de Sergio Busquets, le Néerlandais évoluant un cran plus haut. Reste à savoir si Quique Sétien modifiera son jugement.